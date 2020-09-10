ABD'de koronavirüs bilançosu 195 bini geçti

Ülkede virüs sebebiyle bir günde 1184 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 195 bin 259'a yükseldi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de, ölümler artmaya devam ediyor.

Güncel verilere göre, son 24 saatte salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1184 artarak 195 bin 259 oldu.

BİR GÜNDE 35 BİN 446 VAKA

Virüs bulaşan kişi sayısı da son 24 saatte 35 bin 446 artışla 6 milyon 550 bin 984'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 846 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 89 milyon 289 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 482 bin 171 vakayla Hindistan, 4 milyon 199 bin 332 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 747 bin 991 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 677 bin 890 vakayla Teksas ve 652 bin 148 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 105 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.