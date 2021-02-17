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    ABD'de koronavirüs nedeniyle park edilen uçaklar görüntülendi

    Uçak seferleri salgından nasibini alırken, ABD'de faaliyette olmayan uçaklar objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 17:01
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    ABD'de koronavirüs nedeniyle park edilen uçaklar görüntülendi

    Havacılık, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlerin arasında yer alıyor.

    Bu durumun yansıması, ABD'de kayıtlara geçti.

    Uçakların Arizona ve Kaliforniya'da bir dönem yoğun olan havalimanlarında sıraya dizilmiş şekilde bulunduğu görüldü.

    UÇAKLAR PARK POZİSYONUNA ALINDI

    Fotoğraf kareleri, salgının havacılık sektörünü ne ölçüde etkilediğini gözler önüner serdi.

    The Sun tarafından yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, geçen yıl ABD'deki en büyük 6 hava yolu şirketinin 34 milyar dolar zarar ettiği belirtildi.

    Seyahatlerin birkaç ay daha düşük kalmasının muhtemel olduğu, maliyetleri düşürmeye çalışan hava yolu şirketlerinin ise çalışanları ayrılmaya teşvik ettiği kaydedildi.

    ABD de koronavirüs nedeniyle park edilen uçaklar görüntülendi #1

    WALL STREET: HAVA YOLUNDAKİ KAYIPLAR SÜRECEK

    ABD'de federal yardımların, mart ayına kadar işten ayrılmaları engellediği aktarıldı.

    Wall Street analistleri, hava yollarının geçen yılki gibi olmasa da bu yıl kayıp yaşamaya devam edeceğini düşünüyor.

    ABD de koronavirüs nedeniyle park edilen uçaklar görüntülendi #2

    İÇ HAT UÇUŞLARINDA KORONAVİRÜS TESTİ TARTIŞMASI

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iç hat uçuşları öncesinde yolcuların koronavirüs testlerine tabi tutulmasının planlanmadığı bildirilmişti.

    ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ise koronavirüs testlerini iç hat uçuşlarında uygulamaya "aktif olarak baktığını" söylemişti.

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