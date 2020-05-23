ABD'de koronavirüs sonrası sosyal mesafeli hayat

Güneşli havada Dolores Parkı'na koşan halk, beyaz daireler içinde vakit geçirdi.

Görüntüler, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kayda geçti.

San Francisco kentinde koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlar maske takarak dışarı çıktı.

Dolores Parkı'nda yoğunluk oluştuğu görüldü.

SALGINA KARŞI BEYAZ DAİRE

Halk, salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyulması için çizilen beyaz daireler içerisinde vakit geçirdi.

NEW YORK, SALGININ MERKEZ ÜSSÜ OLDU

ABD'de 1.6 milyondan fazla koronavirüs vakası görülürken, 97 bin 655 ölüm kayıtlara geçti.

Ülkede salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta 367 bini aşkın vaka ve 29 binden fazla ölüm yaşandı.