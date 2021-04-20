ABD’de koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor

Koronavirüse bağlı olarak son 24 saatte hayatını kaybedenlerle birlikte ABD’de, can kaybı sayısı 567 bin 736’ya çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs ile mücadele devam ederken, ABD’de virüse bağlı ölümlerde artış gözlendi.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 520 artarak 567 bin 736'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 86 artarak 31 milyon 739 bin 932'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA’DA

Ülkede, en fazla koronavirüs vakası Kaliforniya eyaletinde görüldü. Eyalette 3 milyon 720 binden fazla vaka sayısı kaydedildi.

Kaliforniya’yı 2 milyon 855 binden fazla vakayla Teksas takip etti.

Ardından, 2 milyon 173 binden fazla vakayla Florida izledi.

Kaliforniya’da can kaybı 61 bin 45 olurken, bu sayı New York'ta 51 bin 627, Teksas’ta ise 49 bin 618 olarak kaydedildi.

85 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) verilerine göre, ülkede 132 milyondan fazla kişiye ilk doz, 85 milyonu aşan kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

ABD VAKA VE ÖLÜMLERDE BİRİNCİ

ABD, vaka ve ölü sayısında dünyada birinci sırada yer alıyor.

ABD’yi 15 milyon 321 binden fazla vakayla Hindistan ve 13 milyon 973 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 374 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 212 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor.