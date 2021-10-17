ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 724 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 31 bin 788 artarak vaka ve 402 ölüm kayıtlara geçti.

ABD'de son koronavirüs bilançosu belli oldu.

John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 31 bin 788 artarak 44 milyon 918 bin 127 olarak kayıtlara geçti.

402 ÖLÜM YAŞANDI

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 402 artışla 724 bin 166'ya ulaştı.

Kaliforniya, 4 milyon 810 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 178 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi.

CAN KAYBINDA KALİFORNİYA İLK SIRADA

70 bin 604 can kaybıyla da ilk sırada Kaliforniya bulunurken, ölü sayısı Teksas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

AŞILAMA ORANLARI

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,8’ine en az bir doz, yüzde 68,4’üne iki doz, yüzde 5,7’sine de üç doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Ülkede 218,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 10,1 milyondan fazla kişiye üçüncü doz aşı yapıldı.