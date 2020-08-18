ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 635 kişi öldü

Ülkede salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 173 bin 778'e yükseldi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke ABD'de, salgın kaynaklı ölümler yüksek seviyede devam ediyor.

BİR GÜNDE 635 ÖLÜM

Son verilere göre, son 24 saatte 635 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 173 bin 778'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 43 bin 837 artışla 5 milyon 613 bin 357'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 974 bini, test yapılanların sayısı da 71 milyon 690 bini geçti.

KALİFORNİYA'DA 635 BİN 70 VAKA

ABD genelinde ise 635 bin 70 vakayla Kaliforniya, "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor. Kaliforniya'yı 576 bin 94 vakayla Florida ve 571 bin 617 vakayla Teksas takip ediyor.