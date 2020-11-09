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ABD'de kundakçı, çaldığı paralarla birlikte kendini yaktı

ABD'de kundakçı, çaldığı paralarla birlikte kendini yaktı

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yerinde soygun ve kundaklama gerçekleştiren hırsızın kendisi de alevlere teslim oldu.