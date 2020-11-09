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- ABD'de kundakçı, çaldığı paralarla birlikte kendini yaktı
ABD'de kundakçı, çaldığı paralarla birlikte kendini yaktı
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yerinde soygun ve kundaklama gerçekleştiren hırsızın kendisi de alevlere teslim oldu.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 10:22
- Güncelleme : 09.11.2020 - 10:26
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde hırsızlık olayı yaşandı.
Bir ofise giren hırsız, paraları çalmasının ardından iş yerini ateşe verdi.
Ofisin bir anda alev almasıyla kendini dışarı atan hırsızın ayakları alevlere teslim oldu.
KUNDAKLAMA VE HIRSIZLIK KAMERADA
Hırsızlık ve kundaklama anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, alevlere müdahale için itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
PARALAR YANDI
İş yerinden çalınan bir çanta dolusu paranın da park alanında alevlere teslim olduğu görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'de kundakçı çaldığı paralarla birlikte kendini yaktı ViDEO