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Ülke genelinde şiddetinin artırarak devam eden yağma olaylarında, iş yerini korumak isteyen mağaza sahibi, göstericiler tarafından ölesiye dövüldü.

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, tüm ülkeyi yakıp yıkmaya devam ediyor.

Minneapolis’te başlayan olaylar tün ülkeye yayılırken birçok şehirde göstericilerin polislerle çatışması sonucu şiddetli olaylar çıktı. Ülke genelinde mağazaların yağmalanması, birçok AVM’nin yakılmasına kadar gitti.

MAĞAZA SAHİBİ TEKMELENEREK PARAMPARÇA EDİLDİ

Yağma olayları şiddetini artırırken, endişe verici bir görüntü de Dallas kentinden geldi.

ABD'de mağazayı korumak isteyen adam linç edildi İZLE

Göstericilerin camlarını ve kapılarını kırdıkları bir mağazaya girmeye çalıştığı sırada, mağaza sahibi, elnde bıçakla iş yerinin altüst edilmesine engel olmaya çalıştı.

ÖLDÜ DİYE BIRAKILDI

İki taraf arasında çıkan kavgada sayısı 10’dan fazla gösterici, mağaza sahibini ölesiye dövdü. Yerde hareketsiz kalıp bilincini kaybedene dek dövülen mağaza sahibi, ancak öldüğü sanıldığı için bırakıldı.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı hastaneye ulaştırdı. Dallas yetkilileri ise adamın durumunun ağır olduğunu bildirdi.