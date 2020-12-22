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    ABD'de maske takmayan adam, marketten çıkmamak için yere yattı

    Marketten maskesiz alışveriş yapmak isteyen kişi, yetkililerin uyarısıyla karşılaşınca çareyi yere yatmakta buldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 15:45
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:08
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    ABD'de maske takmayan adam, marketten çıkmamak için yere yattı

    ABD'de maskesiz bir müşteri, ilginç protestoya imza attı.

    Florida eyaletine bağlı Lantana şehrinde bir markete maskesiz giren adam, uyarılar karşısında kendini yere attı.

    Uyarıları sürdüren görevliyle bir süre konuşan müşteriden, yerden kalkıp marketi terk etmesi istendi.

    MASKESİZ MÜŞTERİNİN PROTESTOSU

    O anları kaydeden kişi, müşterinin kendisine dokunulması durumunda marketi ve polisi mahkemeye vereceğini söyledi. Daha sonra maskesiz adam, yerden kalkarak uzaklaştı.

    Florida'da maske takmayan adam marketten çıkmamak için yere yattı ViDEO



    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers adlı internet sitesinin paylaştığı verilere göre, salgının merkez üssü ABD'de şimdiye kadar 18 milyon 473 bin 716 vaka ve 326 bin 772 ölüm gerçekleşti.

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