Dolar
7.6859
-0.39%
Euro
9.1178
-0.354%
Altın
1864.68
-0.301%
Borsa
1291.69
-0.234%
G. Altın
461.768
-0.5089%
Bitcoin
135612.71
-0.7545%
EXEN Coin
12.33
-0.08%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    ABD'de maske uyarısı yapan kadın, saldırıya uğradı

    Metro istasyonunda yaşanan kavgada bir kadın, uyardığı maskesiz çift tarafından dövüldü.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 10:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de maske uyarısı yapan kadın, saldırıya uğradı

    Koronavirüs salgınından korunabilmek için alınması gereken tedbirlerin başında maske takmak geliyor.

    Salgının merkez üssüne dönüşen ABD'de New York kenti, maske konusunda çıkan kavgaya sahne oldu.

    MASKESİZ ÇİFTİN ASANSÖRE BİNMESİNİ İSTEMEDİ

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Brooklyn'deki bir metro istasyonunda asansöre binmeyen hazırlanan 60 yaşındaki maskeli kadın, kendisine yaklaşan maskesiz çifti eliyle durdurarak, asansöre binmemelerini istedi.

    YUMRUKLU SALDIRI

    Çiftin maske takmasını isteyen kadın, tartışmanın büyümesi üzerine saldırının hedefi oldu. Saldırganlardan biri, yere düşen kadına yumruk atmaya devam etti.

    ABD'de maske uyarısı yapan kadın, saldırıya uğradı ViDEO

    ABD de maske uyarısı yapan kadın, saldırıya uğradı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir