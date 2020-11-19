Metro istasyonunda yaşanan kavgada bir kadın, uyardığı maskesiz çift tarafından dövüldü.

Koronavirüs salgınından korunabilmek için alınması gereken tedbirlerin başında maske takmak geliyor.

Salgının merkez üssüne dönüşen ABD'de New York kenti, maske konusunda çıkan kavgaya sahne oldu.

MASKESİZ ÇİFTİN ASANSÖRE BİNMESİNİ İSTEMEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Brooklyn'deki bir metro istasyonunda asansöre binmeyen hazırlanan 60 yaşındaki maskeli kadın, kendisine yaklaşan maskesiz çifti eliyle durdurarak, asansöre binmemelerini istedi.

YUMRUKLU SALDIRI

Çiftin maske takmasını isteyen kadın, tartışmanın büyümesi üzerine saldırının hedefi oldu. Saldırganlardan biri, yere düşen kadına yumruk atmaya devam etti.

ABD'de maske uyarısı yapan kadın, saldırıya uğradı ViDEO