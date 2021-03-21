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    ABD'de maske ve aşı karşıtı gösteri

    New York'ta toplanan göstericiler, maske ve aşı uygulamalarına tepki gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.03.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 09:32
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    ABD'de maske ve aşı karşıtı gösteri

    ABD'de koronavirüs aşısı konusunda endişeli olan bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

    New York kentindeki Union Meydanı'nda toplanan protestocular, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan maske kuralına da tepki gösterdi.

    Bazı göstericilerin yüzlerinin maskeli olduğu görüldü.

    AŞI VE MASKE TEPKİSİ

    Gösteride "Kilitlenmeler ölüm oranını azaltmıyor", "Yüzünü özgürleştir", "Koronavirüs aşısı aşı değil, mikroçip verme aracıdır" yazılı pankartlar taşındı.

    ABD'de maske ve aşı karşıtı gösteri ViDEO

    ABD de maske ve aşı karşıtı gösteri #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de koronavirüs kaynaklı 30.4 milyonu aşkın vaka ve 554 binden fazla ölüm yaşandı.

    Eyaletler arasında Kaliforniya 3.6 milyondan fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti sırasıyla Texas, Florida ve New York izliyor.

    ABD de maske ve aşı karşıtı gösteri #2

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