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ABD'de maske ve aşı karşıtı gösteri
- AA & Ensonhaber
- 21.03.2021 - 09:03
- Güncelleme : 21.03.2021 - 09:32
ABD'de koronavirüs aşısı konusunda endişeli olan bir grup, protesto gösterisi düzenledi.
New York kentindeki Union Meydanı'nda toplanan protestocular, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan maske kuralına da tepki gösterdi.
Bazı göstericilerin yüzlerinin maskeli olduğu görüldü.
AŞI VE MASKE TEPKİSİ
Gösteride "Kilitlenmeler ölüm oranını azaltmıyor", "Yüzünü özgürleştir", "Koronavirüs aşısı aşı değil, mikroçip verme aracıdır" yazılı pankartlar taşındı.
ABD'de maske ve aşı karşıtı gösteri ViDEO
SALGIN BİLANÇOSU
Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de koronavirüs kaynaklı 30.4 milyonu aşkın vaka ve 554 binden fazla ölüm yaşandı.
Eyaletler arasında Kaliforniya 3.6 milyondan fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti sırasıyla Texas, Florida ve New York izliyor.