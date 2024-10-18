ABD'de metro saldırısı: Usturayla adamın gözünü çıkardı

Haber Merkezi

ABD'de metro durağında bekleyen adam adeta cehennemi yaşadı

Ünlü bir firmaya ait kargo ceketini giyen bir şüpheli kadın, Brooklyn metrosunun bulunduğu durağa gitti.

Bir düğün salonunda çalışan Nedal Kifeyah, o sırada işten çıkmış ve eve dönmek üzere sabah saat 4 sıralarında Bay Ridge Avenu metro durağına inmişti.

Nedal, durakta bekleyen şüpheli şahsı görünce durumdan şüphelenmeye başladı.

USTURAYLA GÖZÜNÜ ÇIKARDI

New York Post'un haberine göre, şüpheli kadın, kendisine bakan genç adamı fark etmiş ve üzerine koşmuştu.

Genç adama cebinden çıkardığı usturayla saldıran şahıs, en sonunda usturayla adamın gözünü bıçakladı.

Vücudunda derin çizikler olan Nedal, yaşadığı saldırının şiddetiyle bayıldı.

"HAYATINA MAL OLMADI AMA GÖRME YETİSİNE OLABİLİR"

Birkaç saat sonra metroya inen şahıslar kan içindeki Nedal'ı buldu ve durumu polise haber verdi.

Nedal, ameliyat edilmek üzere Brooklyn'deki NYU Langone Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mağdurun 33 yaşındaki kardeşi Jay Kifeyah, saldırgan hakkında "Suçlunun kesinlikle yakalanmasını istiyorum. Şiddet hiçbir şeyle başa çıkmanın bir yolu değildir. Ağabeyim yanlış bir şey yapmış olsa bile, bununla başa çıkmanın yolu bu değildir. Hayatına mal olmamış olabilir ama görme yetisine mal olabilir." dedi.

"SADECE ÜCRETİNİ VERMEYEN İNSANLARI MI ARIYORLAR"

Açıklamalarına devam eden Jay, metroda güvenlik görevlisinin bulunmamasına tepki göstererek, "Güvenlik azaldı ama ücret artmaya devam ediyor. Yani artık trende olduğumuzda güvende değiliz. Ulusal muhafızlarımız olması gerekmiyor mu? Bunu gören ve durdurmaya çalışan bir polis bile yok mu? Sadece ücretlerini ödemeyen insanları mı arıyorlar?" dedi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekibi, henüz saldırganın yerini ve ismini tespit edemedi.