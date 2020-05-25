Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, ailelerin araçlarıyla sıraya girdikleri organizasyonda uzaktan bayramlaştı.

ABD genelinde birçok eyalette Müslümanlar, koronavirüs salgını nedeniyle "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı çerçevesinde toplu bayram etkinliklerinin yapılmadığı ABD'de bu yıla "arabada bayramlaşma" (drive thru) damgasını vurdu.

ABD'de Müslümanlar, korona nedeniyle arabada bayramlaştı FOTO GALERİ

Ülke genelinde hemen tüm eyaletlerdeki Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, araçlarından inmeden bayramlaşmanın yapıldığı ve çocuklara bayram hediyelerinin verildiği buluşmalarda bir araya gelme fırsatı buldu.

AMERİKA DİYANET MERKEZİ'NE YOĞUN İLGİ

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk ve Amerikalı Müslümanın uzaktan bayramlaşma mekanı oldu.

Merkeze araçlarıyla gelip uzun kuyruklar oluşturan Müslümanlar, çocuklara bayram hediyelerinin dağıtıldığı etkinlikte bayram neşesini yaşadı.

ABD'de Müslümanlar, korona nedeniyle arabada bayramlaştı VİDEO

ARAÇTA BAYRAMLAŞMA

Öte yandan New York/New Jersey bölgesinde de "Darul-Islah" Camisi çevresinde "araçta bayramlaşma" etkinliği düzenlendi.

Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey'de Bergen Camii'nde organize edilen etkinlikte bir konser icra edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, ibadet mekanlarının açılması yönünde eyalet valilerine çağrıda bulunmuştu.