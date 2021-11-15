ABD’de müzik festivalinde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Teksas’da düzenlenen Astraworld Festivali'nde çıkan izdihamda ağır yaralanan 9 yaşında Ezra Blount, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Festivalde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesi, bir izdihama sahne oldu.

Konsere giden 9 yaşındaki Ezra Blount, izdihamda ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Blount'un ailesinin avukatı Ben Crump, yaptığı açıklamada, çocuğun Houston kentindeki Teksas Çocuk Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi.

9 yaşındaki Blount’un da ölümü ile festivalde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN EN KÜÇÜĞÜ

Blount Ailesi'nin duyduğu üzüntüyü dile getiren Crump, oğullarını konsere götürmenin sonucunun bu olmaması gerektiğini belirtti.

Crump, 9 yaşındaki Blount'un izdihamda hayatını kaybedenlerin en küçüğü olduğunu ifade etti.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEDE BULDU

Blount'un babası Treston Blount da festivalde çocuğunu omzunda taşıdığını ancak kalabalığın sıkıştırması sonucu yaşanan izdihamda bilincini kaybettiğini, kendine geldiğinde çocuğunun yanında olmadığını, onu ağır yaralı halde hastanede bulduğunu söyledi.

ASTROWORLD FESTİVALİ'NDEKİ İZDİHAM

Houston'daki Astroworld Festivali'nde, 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İzdihamda yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede 11 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Olayda hayatını kaybedenlerin yaşları 9 ile 27 arasında değişiyor.

SCOTT VE DRAKE’E TAZMİNAT DAVASI

Scott, izdihamın ardından yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti.

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Travis Scott konserinde izdiham: 8 kişi öldü VİDEO ARŞİV

