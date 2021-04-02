Aracın ön camına çarparak içine giren geyik, uyuyan bir öğrencinin üzerine düştü.

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Powhatan'da bir öğrenci servisinin yaptığı kazanın görüntüleri izleyenleri şoke etti.

Servis aracı seyir halindeyken, bir geyik hızla aracın ön camına çarptı.

ÖĞRENCİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bir anda hızla otobüsün içine savrulan geyik, ön koltuklardan birinde uyuyan öğrencinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran öğrenci durumu anlamaya çalışırken, geyik sürücünün aracın kapısını açmasıyla kapıdan çıktı.

Öğrenciler, sürücünün soğukkanlılığı sayesinde kazada yara almadı.

ABD'de öğrenci servisine çarpan geyik camdan içeri girdi