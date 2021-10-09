ABD'de öğrencisinin başörtüsünü çıkarmaya çalışan öğretmen tepki çekti

New Jersey eyaletindeki bir okulda, öğretmenin, Müslüman kız öğrencisinin başörtüsünü zorla çıkardığı iddiası ABD gündemini yerinden sarstı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman kıza yönelik yapılan hareket birçok tepkileri beraberinde getirdi.

Maplewood bölgesindeki Seth Boyden İlköğretim Okulu'nda, bir öğretmenin siyahi Müslüman kız öğrencinin başörtüsünü zorla çıkardığı iddiası tepkilere neden oldu. Yaşanan bu olayı, ABD’li Müslüman olimpiyat eskrim sporcusu İbtihaj Muhammed duyurdu.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Muhammed, Tamar Herman adlı öğretmenin 2 sınıf öğrencisi siyahi bir Müslüman kızın başını sınıfta zorla açtığını yazdı.

"ARTIK BAŞÖRTÜSÜ TAKMAK ZORUNDA DEĞİLSİN"

Muhammed, Herman'ın küçük kızın direnmesine rağmen başındaki örtüyü zorla çıkararak, "Saçların çok güzel, artık okulda başörtüsü takmak zorunda değilsin." şeklinde konuştuğu bilgisini paylaştı.

"BAŞÖRTÜSÜ TAKAN MÜSLÜMAN KIZLARI KORUMALIYIZ"

Yetkililerin aranarak bu ayrımcılık ve önyargının protesto edilmesi çağrısında bulunan Muhammed, "Toplumumuzun tüm katmanlarında hala var olan ırkçılığı ve bağnazlığı ayıklayana kadar ırkçılık sonrası bir Amerika'ya doğru ilerleyemeyiz. Başörtüsü takan Müslüman kızları koruyarak, hepimizin giyim tarzını seçme hakkını korumuş oluruz." ifadesini kullandı.

OKUL SORUŞTURMA BAŞLATACAĞINI AÇIKLADI

Seth Boyden İlköğretim Okulu yönetiminden yapılan yazılı açıklamada da sınıfta yaşanan olay hakkında bilgileri olduğunu, ayrımcılık iddialarını son derce ciddiye alarak olayı acilen soruşturdukları kaydedildi.

2016 Rio Oyunları'nda bronz madalya kazanan ABD'nin eskrim milli takımı oyuncusu İbtihaj Muhammed’in Maplewood'ta doğup büyüdüğü, başörtüsü çıkarılan kız öğrencinin annesi ile yakın arkadaş olduğu bildirildi.