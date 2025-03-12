ABD'de öldürülmesi planlanan 450 bin baykuş için Trump'a çağrı

AA & Ensonhaber

ABD Kongresi’nden 19 üye, İçişleri Bakanı Doug Burgum’a hitaben, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi’nin (USFWS) çizgili baykuşları hedef alan planına karşı ortak bir mektup kaleme aldı. Mektuba imza atanlar arasında Cumhuriyetçi Troy Nehls ve Demokrat Sydney Kamlager-Dove da bulunuyor.

450 BİN ÇİZGİLİ BAYKUŞ ÖLDÜRÜLECEK

Söz konusu plan, Pasifik Kuzeybatı’daki orman ekosistemini koruma amacı taşıyor. Ancak doğrudan 450 binden fazla çizgili baykuşun, nesli tehlike altında olan benekli baykuşları korumak adına 30 yıl içinde öldürülmesini öngörüyor. Kongre üyeleri, bu girişimi hem etik açıdan hem de maliyet açısından eleştirerek sert bir tepki gösterdi.

30 YILDA 1,35 MİLYAR DOLARLIK MALİYETİ VAR

Mektupta, bu müdahalenin son derece maliyetli olacağı vurgulanırken, planın baykuş başına 3 bin dolara mal olacağı ve toplamda 1,35 milyar doları aşabilecek bir bütçe gerektireceği belirtildi. Üyeler, bu denli büyük bir harcamanın ABD’li vergi mükelleflerine yük olacağını ifade ederek plana karşı çıktı. Ayrıca, 30 yıl sürecek olan bu geniş çaplı operasyonun nasıl hayata geçirileceğine dair detayların paylaşılmadığını da dile getirdiler.

BAYKUŞLAR NASIL AVLANACAK

USFWS’nin onayladığı plana göre, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde özel eğitim almış kişilere yetki verilerek çizgili baykuşların sistematik şekilde avlanması planlanıyor. Yetkililer, çizgili baykuşların daha baskın ve agresif bir tür olması nedeniyle benekli baykuşların yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtiyor. Bu nedenle planın, benekli baykuşların neslini korumayı hedeflediği savunuluyor.

Ancak eleştirmenler, bu sürecin büyük belirsizlikler içerdiğini ve kamuoyunun endişelerini artırdığını vurguluyor. Kongre üyeleri, İçişleri Bakanı Burgum’dan, USFWS’nin bu kitlesel itlaf planını durdurmasını talep ediyor.