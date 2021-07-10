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    ABD’de orman yangını sırasında ‘alev hortumu’ çıktı

    Aşırı sıcaklıklar sebebiyle devam eden orman yangını söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin arasından rüzgarla birlikte oluşan ‘alev hortumu’ yakından görüntüledi.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 16:26
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    ABD’de orman yangını sırasında ‘alev hortumu’ çıktı

    ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometre kare alan yandı.

    Yetkililer, Kaliforniya eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70’inin kontrol altına alındığını açıkladı.

    ALEV HORTUMU ÇIKTI

    Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi.

    ABD’de orman yangını sırasında ‘alev hortumu’ çıktı VİDEO

    "AŞIRI YANGIN DAVRANIŞI TÜRÜ"

    Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi. Yetkililer, Perşembe günü yaptığı açıklamada “Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türüdür. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi” dedi.

    ABD’de orman yangını sırasında ‘alev hortumu’ çıktı #1

    ABD’de orman yangını sırasında ‘alev hortumu’ çıktı #2

    ABD’de orman yangını sırasında ‘alev hortumu’ çıktı #3

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