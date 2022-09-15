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    ABD'de pitbull cinsi köpek kirpi tarafından öldürüldü

    ABD'de vahşiliğiyle bilinen pitbull cinsi bir köpek, kirpiye saldırdı. Kirpinin iğnelerini batırmasıyla pitbull yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 09:48
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    ABD'de pitbull cinsi köpek kirpi tarafından öldürüldü

    ABD'nin New Jersey eyaletinde, okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

    Miranda DeGennaro isimli genç kadının pitbull cinsi köpeği, bahçede gördüğü kirpiye saldırdı.

    Herkes pitbullun kirpiyi parçalamasını beklerken, olayın sonu beklenildiği gibi bitmedi.

    İğnelerini batırdı

    Savunma iç güdüsüyle hareket eden kirpi, saniyeler içerisinde yüzlerce iğnesini köpeğin başta yüzü olmak üzere vücudunun birçok yerine batırdı.

    Pitbull ağır şekilde yaralandı.

    Köpeğinin içler acısı halini gören Miranda DeGennaro, köpeğini hemen kliniğe kaldırdı.

    ABD de pitbull cinsi köpek kirpi tarafından öldürüldü #1

    Köpek kurtarılamadı

    Ancak pitbull, klinikte yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    ABD de pitbull cinsi köpek kirpi tarafından öldürüldü #2

    ABD de pitbull cinsi köpek kirpi tarafından öldürüldü #3


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