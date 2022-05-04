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    ABD'de polis, 12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlandı

    Polis memuru Edsaul Mendoza, 12 yaşında silahsız bir çocuğu sırtından vurarak öldürmekle suçlandı.
    • 04.05.2022 - 09:16
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    ABD'de polis, 12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlandı

    Sık sık orantısız güç kullanma ile gündeme gelen ABD polisi, bu sefer de 12 yaşında silahsız bir çocuğun öldürülmesiyle gündemde.

    Konuya ilişkin bilgi, Philadelphia Bölge Savcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

    Bilgilere göre, 26 yaşındaki polis memuru Edsaul Mendoza, ‘bir hırsızlık vakasına karıştığı zannıyla’ takip ettikleri gençlerin arasında bulunan 12 yaşındaki Thomas "TJ" Siderio'yu silahsız olduğunu bildiği halde öldürmekle suçlandı.

    ‘Silahsız olduğunu bildiği halde vurdu’

    AA’nın haberine göre; mart ayı başında yaşanan olayın kamera kayıtlarının, Mendoza'nın Siiderio'yu ‘anlamsız bir şekilde takip ettiği ve silahsız olduğunu bilmesine rağmen onu vurduğunu’ ispatlar nitelikte olduğu belirtildi.

    “Sırtından vurarak öldürdü”

    Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, şu sözleri kaydetti:

    “Mendoza, Siderio'ya üçüncü kez ateş ederken artık bir silahı olmadığını ve ona zarar veremeyeceğini biliyordu, ama yine de onu sırtından vurarak öldürdü.”

    Tutuklu yargılanacak

    Mendoza’ya görevinden el çektirildi. Pazar günü gözaltına alınan Mendoza, 16 Mayıs’taki duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

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