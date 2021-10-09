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    ABD'de polis ile kadın ezilmekten son anda kurtuldu

    Florida'da polis ve bir kadın, aşırı hızlı gelen otomobilden son anda kurtuldu. Olay sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sürücünün kaçtığı öğrenildi.
    • İHA
    • 09.10.2021 - 00:45
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 00:54
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    ABD'de polis ile kadın ezilmekten son anda kurtuldu

    ABD’nin Florida eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü.

    Palm Beach County'deki Interstate 95 otoyolunda bir sürücü, lastiği patladığı için kenara çeken araca çarptı. Otoyol polisi ve lastiği patlayan aracın sahibi kadın son anda ölümden döndü.

    SON ANDA KURTULDULAR

    Florida Otoyol Devriyesi tarafından paylaşılan ve araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin ve kadının üstlerine gelen araçtan son anda kaçtıkları görüldü.

    Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, aracının lastiği patlayan kadının otoyolu kesiştiği alana çektiği ve polisin de kadına yardımcı olmak için aracın yanına geldiği bildirilirdi.

    ABD de polis ile kadın ezilmekten son anda kurtuldu #1

    POLİS FREN SESİNİ DUYUNCA FARK ETTİ

    Açıklamada, gri renkli bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, kadının aracına çarptığı ifade edilirken, çarpmadan hemen önce fren sesini duyan polis ve kadının kaçarak olası bir ciddi yaralanmadan kıl payı kurtuldukları belirtildi.

    ABD de polis ile kadın ezilmekten son anda kurtuldu #2

    KAZADAN SONRA SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Otoyol Devriyesi, kazaya neden olan gri kamyonetin kazadan sonra olay yerinden kaçtığını açıklarken, vatandaşlara her yaşadıkları kaza sonrası yaralanma olup olmadığını kontrol etmek için durmaları çağrısında bulundu.

    Yetkililer, kazada polis memurunun yara almadan kurtulduğunu, kadının ise kazayı ufak sıyrıklar atlattığını aktardı.

    ABD'de polis ile kadın ezilmekten son anda kurtuldu VİDEO

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