ABD’de polis memurunun ölümüne yol açan trafik kazası: Senatörün oğlu 28 yıl hapis cezası aldı

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ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer’in 43 yaşındaki oğlu Ian Cramer, 6 Aralık 2023’te karıştığı trafik kazasında, Mercer County Şerif Yardımcısı Paul Martin'in ölümüne yol açtı.

North Dakota Senatörü Cramer'in oğlu Ian Cramer'in karıştığı ve bir emniyet mensubunun öldüğü kazayla ilgili davanın duruşması görüldü.

SENATÖRÜN OĞLU POLİSİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Savcı Todd Schwarz, Ian Cramer'in aldığı uyuşturucunun kendisi üzerindeki etkisini bildiğini ve eylemlerinin kasıtlı olduğunu belirtti.

Savcı Todd Schwarz, davanın açılışında, Cramer'in bilinçli olarak kaçtığını ve kazanın ardından kazanın sonucunu dikkate almadığını vurguladı.

Savcı Schwarz, “Ian Cramer, yaptığı eylemlerin etkilerini bildiği halde, kasıtlı bir şekilde emniyet mensuplarından kaçtı ve neticesinde bir polis hayatını kaybetti." diyerek, suçlamaları yineledi.

28 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşma sonunda yargıç, Ian Cramer’i, Mercer County Şerif Yardımcısı Paul Martin'in ölümüne yol açan trafik kazasından dolayı 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıcın verdiği kararda, kazanın kaçış esnasında yaşandığı, ancak Cramer’in eylemlerinin kasıtlı olduğu ve polis memurunun ölümüne doğrudan yol açtığı belirtildi.