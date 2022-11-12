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ABD polisinden kaçıp kreşe giren şüpheliye elektroşok sıkıldı

ABD polisinden kaçıp kreşe giren şüpheliye elektroşok sıkıldı

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaza yapıp ardından yaya olarak kaçan şüpheli bir kreşe girdi. Bu esnada elektroşok silahının sıkıldığı şüpheli, çocuk havuzunda yere yığıldı.