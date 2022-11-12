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- ABD polisinden kaçıp kreşe giren şüpheliye elektroşok sıkıldı
ABD polisinden kaçıp kreşe giren şüpheliye elektroşok sıkıldı
Ekiplerin ihtarına uymayarak kaza yapıp ardından yaya olarak kaçan şüpheli bir kreşe girdi. Bu esnada elektroşok silahının sıkıldığı şüpheli, çocuk havuzunda yere yığıldı.
- Haber Merkezi
- 12.11.2022 - 15:00
- Güncelleme : 12.11.2022 - 15:19
ABD'nin Ohio bölgesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.
2 Kasım günü yaşanan olayda, trafik ekiplerinin emrine uymayan şüpheli aracıyla kaçmaya başladı.
Bu esnada kaza yapan şüpheli yaya olarak kaçmaya devam etti.
Kaçarak kreşe girdi
39 yaşında olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerine "Sizi vururum" diyerek bölgede bulunan kreşin içine girdi.
Polis ekipleri, kovaladıkları şüpheliye bir süre sonra elektroşoklu silahı sıktı.
Çocuklar korkudan ağladı
Şüpheli, kreşteki miniklerin havuzunda yere yığıldı.
Elektriğin etkisiyle yere yığılan şüpheli gözaltına alınırken, minik çocuklar korkudan ağladı.
ABD polisinden kaçıp kreşe giren şüpheliye elektroşok sıkıldı VİDEO