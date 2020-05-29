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    ABD'de protestolar devam ediyor

    Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu sokağa dökülen halk, protestoların devamında birçok yeri yağmalayarak yakmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 12:27
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    ABD'de protestolar devam ediyor

    ABD’nin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi George Floyd, ülkenin gündemine oturmuştu.

    Floyd'un ölümünün ardından yüzlerce kişi tarafından salı günü başlayan protestolar ve polis ile çoğunluğu siyahi göstericiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

    YAĞMALANAN YERLER ATEŞE VERİLDİ

    Protestoların ülke genelinde yağma olayına dönüşmesi üzerine ise yüzlerce gösterici çevredeki iş yerlerini, marketleri ve AVM'leri ateşe vermeye başladı.

    Giderek şiddetini artıran eylemler, yaşanan olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

    ABD'de protestolar devam ediyor

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