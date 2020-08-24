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    ABD'de pusuya düşürülen 3 polis vuruldu

    İhbar üzerine harekete geçen polisler, silahlı saldırıya uğradı.
    • AA
    • 24.08.2020 - 11:30
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    ABD'de pusuya düşürülen 3 polis vuruldu

    ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir siyahinin vurulmasının ardından ülkede gerilim yeniden yükselmeye başladı.

    Maryland eyaletinde 3 polis pusuya düşürülerek vuruldu.

    Prince George İlçesi Emniyet Müdürü Hector Velez, basına yaptığı açıklamada, 3 polisin pazar günü 18.30 civarında Hyattsville kentindeki bir adrese haneye tecavüz ihbarı üzerine gittiklerini söyledi.

    POLİSLER PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

    Velez, polislere olay yerine gider gitmez ateş açıldığını ifade etti.

    Polislerden birinin omzundan vurulduğunu ve kolu ile bacağından yaralandığını dile getiren Velez, bir polisin sırtından vurulduğunu, diğerinin de ayağından yaralandığını belirtti.

    Yaralı polislerin çatışmaya geri dönerek iki kişiyi gözaltına aldığını aktaran Velez, bu kişilerin çatışmada yaralanmadığını söyledi. Velez, polislerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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