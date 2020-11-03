ABD'de seçim günü oy sayımı tartışması

Başkan Donald Trump, oy sayımının seçimden sonra devam etmesinin sokakları karıştırabileceğini söyledi. Twitter, Trump'ın mesajını "yanlış yönlendirmeli içerik" olarak işaretledi.

ABD'de Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden seçimin son gününde çekişmeli eyaletlerden oy koparmaya çalıştı.

Hem Trump hem de Biden'ın ekipleri, karşı tarafın seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirecek hamlelerine karşı hazırlık yapıyor.

TRUMP'TAN "AVUKATLARIMI GÖNDERİRİM" MESAJI

Anketlerde geride gözüken Trump, herhangi bir kanıt göstermeden posta yoluyla oy kullanılmasına karşı açıklamalarda bulunmaya devam etti.

Trump oyların sayımına sandıklar kapandıktan sonra başlanacak eyaletlere avukatlarını gönderebileceğini söyledi.

"SOKAKLARDA ŞİDDET YAŞANABİLİR"

ABD'de seçimin kaderini belirleyen salıncak eyaletlerden Wisconsin'de konuşan Trump, Pensilvanya eyaletinde seçim gününden üç gün sonra teslim edilen oy pusulalarının sayılması işleminin tahrifata yol açabileceğini iddia etti.

"Kötü şeyler olacak ve bu kötü şeyler başka tür şeylerin olmasına neden olacak." diyen Trump, daha sonra Twitter üzerinden, yüksek mahkemenin sayım işlemini eyaletlerin tercihine bırakması kararı hakkında "Sokaklarda şiddet olayları yaşanmasına neden olabilir" dedi.

TWITTER'DAN TRUMP'IN MESAJINA İŞARET

Twitter bu mesajı "yanlış yönlendirme yapabilecek içerik" şeklinde işaretledi.

OY SAYIMI UZAYABİLİR

ABD'de oyların sayımının sandıklar kapandıktan günler hatta haftalar içerisinde tamamlanması olağandışı bir uygulama olarak kabul edilmiyor.

Bu seçimlerde posta yoluyla kullanılan oy sayısındaki rekor artış ve koronavirüs salgını göz önünde bulundurulduğunda sayımın uzaması olası gözüküyor.

"TRUMP, SEÇİM AKŞAMI BAŞKAN İLAN EDİLEMEYECEK"

Biden'ın seçim ofisi yöneticisi Jennifer O'Malley Dillon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim akşamı Donald Trump'ın başkan ilan edilebileceği bir senaryo bulunmuyor." dedi.

Pittsburgh'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Dürüst ve barışçıl bir seçim olmasını, katılımın yüksek olmasını diliyorum." dedi.

İki taraf da gerekmesi durumunda bölgeye sevketmek üzere avukat ordusunu hazır tutuyor.