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    ABD’de şemsiyeleri uçuran fırtına

    Şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu.
    • 08.08.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:17
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    ABD’de şemsiyeleri uçuran fırtına

    ABD'nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

    İHA’nın haberine göre Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye, rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu.

    Hızla sahilden kaçtılar

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü.

    Şiddetli fırtına sonrası herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz belli değil.

    ABD’de şemsiyeleri uçuran fırtına VİDEO

    ABD’de şemsiyeleri uçuran fırtına #1


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