ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti

ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti

NFAC isimli silahlı milis, Kentucky'de silahlı protesto düzenledi.

ABD'de George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından, ülke içerisinde ptotestolar ve eylemler düzenleniyor.

Siyahilerin polis şiddetine maruz kalmasını protesto edenler içerisinde, Kentucky'de farklı bir grup ptotesto amaçlı sokaklara döküldü.

SİLAHLI PROTESTO DÜZENLEDİLER

Siyahi Amerikalılara karşı ırkçılığı protesto etmek için NFAC isimli grup, louisville'de silahlı bir miting düzenledi.

NFAC isimli grubun daha önce de bu tarz protestolar düzenlediği ve barışıçıl bir şekilde olayları çözme taraftarı olduğu biliniyor.

ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti VİDEO

