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    ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti

    ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti

    NFAC isimli silahlı milis, Kentucky'de silahlı protesto düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 03:37
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 03:59
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    ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti

    ABD'de George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından, ülke içerisinde ptotestolar ve eylemler düzenleniyor.

    Siyahilerin polis şiddetine maruz kalmasını protesto edenler içerisinde, Kentucky'de farklı bir grup ptotesto amaçlı sokaklara döküldü.

    ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti #1

    SİLAHLI PROTESTO DÜZENLEDİLER

    Siyahi Amerikalılara karşı ırkçılığı protesto etmek için NFAC isimli grup, louisville'de silahlı bir miting düzenledi.

    NFAC isimli grubun daha önce de bu tarz protestolar düzenlediği ve barışıçıl bir şekilde olayları çözme taraftarı olduğu biliniyor.

    ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti VİDEO

    ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti #2

    ABD'de silahlı bir grup polis şiddetini protesto etti #3

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