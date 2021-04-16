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    ABD'de silahlı saldırı

    Kargo şirketi FedEx'in tesisinde yaşanan saldırıda 8 kişi öldü. Olayın ardından saldırgan kendini öldürdü.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.04.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 10:44
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    ABD'de silahlı saldırı

    ABD, bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.

    Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı meydana geldi.

    8 KİŞİ ÖLDÜ

    Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını bildirdi.

    Associated Press'in haberine göre, silahlı çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti. Cook, saldırganın kendini öldürdüğünü belirtti.

    En az 4 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Diğer 2 yaralının ise olay yerinde tedavi edildiği, saldırıda güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

    ABD de silahlı saldırı #1

    ABD'de 8 kişinin öldüğü silahlı saldırının yaşandığı bölge VİDEO

    MAKİNELİ TÜFEKLE ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

    Görgü tanıkları, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

    Yeğenin olay sırasında arabasıyla bölgeden geçtiğini ifade eden bir görgü tanığı da sol kolundan yaralanan kadınının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

    Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.

    ABD de silahlı saldırı #2

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