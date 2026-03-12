ABD’de sinagoga silahlı saldırı

ABD’nin Michigan eyaletinde korku dolu anlar yaşandı..

West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na silah saldırı düzenlendi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sinagogun bulunduğu bina tahliye edildi. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi.

FBI MÜDAHALE ETTİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "FBI personeli, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Michigan'ın West Bloomfield bölgesindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" dedi.

DİĞER SİNAGOGLARDA GÜVENLİK ARTIRILDI

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.