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    ABD'de siyahi çocuklara ırkçılık kamerada

    Siyahi çocuklar, parkta toplananları selamlayan karakter tarafından görmezden gelindi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:44
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    ABD'de siyahi çocuklara ırkçılık kamerada

    ABD'de bir tema parkında iki siyahi çocuk, ırkçılığa maruz kaldı.

    Kostümlü kişi, çocukların bulunduğu alandan geçerken, etkinliğe katılanların çoğuna yakın ilgi gösterdi.

    Çocuklara ırkçı tavır

    İki siyahi çocuk ise kostümlü kişi tarafından görmezden gelindi. Karşılaştıkları ırkçı tavır nedeniyle şaşkına uğrayan çocukların o anları, kameraya yansıdı.

    Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, söz konusu park, yaşananlar nedeniyle özür diledi.

    Park açıklama yaptı

    Yapılan açıklamada, "Çocukların daha zeki olmalarına yardımcı olma misyonuna sahip küresel bir kar amacı gütmeyen eğitim kuruluşu olarak, her zaman saygı, katılım ve aidiyetin yanında yer alıyoruz." denildi.

    ABD'de siyahi çocuklara ırkçılık kamerada ViDEO

    "Bunlar masum çocuklar"

    Çocuklardan Jodi Brown'ın annesi, görüntünün yayılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Anne, "Bunlar masum çocuklar. Karakterin işi de çocukları neşelendirmek." dedi.

    Park çalışanlarına eğitim verilecek

    Tartışmaların odağındaki tema parkı, çalışanlara park müdavimlerine yönelik "kapsayıcı, eşitlikçi ve eğlenceli" bir deneyim sunmaları için eğitim vereceğini açıkladı.

    ABC News'in haberine göre, kendilerinden özür dilenen aileler, karakterlerle buluşmaya davet edildi.

    ABD de siyahi çocuklara ırkçılık kamerada #1

    ABD de siyahi çocuklara ırkçılık kamerada #2


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