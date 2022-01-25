ABD'de spam mailinden piyango çıktı

Bir e-mail ararken spam (gereksiz) klasörüne giren 55 yaşındaki kadın, 31 Aralık'ta aldığı piyango biletiyle 3 milyon dolar kazandığını öğrendi.

ABD'nin Michigan eyaletinin Oakland ilçesinde yaşayan Laura Spears (55), 31 Aralık 2021 tarihinde Michigan Lottery şirketinden piyango bileti satın aldı.

Sosyal medya üzerinden alınan o bilete 3 milyon dolar piyango çıkarken, kadın durumu şans eseri öğrendi.

"PİYANGO SPAM MAILDEN ÇIKTI"

Açıklama yapan talihli kadın, şunları söyledi:

"Birkaç gün sonra birisinden beklediğim maili hesabımda ararken spam klasöründe piyango mailini gördüm.

"OKUDUĞUMA İNANAMADIM"

Okuduğuma inanamadım ve piyangonun resmi sitesinden hesabıma giriş yaptım ve gerçekten de 3 milyon dolar kazandığımı fark ettim."

Michigan Lottery’den yapılan açıklamada ise Spears’ın kazandığı parayla erken emekli olacağını ve ailesi için harcayacağı ifade edildi.