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    ABD'de spam mailinden piyango çıktı

    Bir e-mail ararken spam (gereksiz) klasörüne giren 55 yaşındaki kadın, 31 Aralık'ta aldığı piyango biletiyle 3 milyon dolar kazandığını öğrendi.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 13:13
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    ABD'de spam mailinden piyango çıktı

    ABD'nin Michigan eyaletinin Oakland ilçesinde yaşayan Laura Spears (55),  31 Aralık 2021 tarihinde Michigan Lottery şirketinden piyango bileti satın aldı.

    Sosyal medya üzerinden alınan o bilete 3 milyon dolar piyango çıkarken, kadın durumu şans eseri öğrendi.

    "PİYANGO SPAM MAILDEN ÇIKTI"

    Açıklama yapan talihli kadın, şunları söyledi:

    "Birkaç gün sonra birisinden beklediğim maili hesabımda ararken spam klasöründe piyango mailini gördüm.

    "OKUDUĞUMA İNANAMADIM"

    Okuduğuma inanamadım ve piyangonun resmi sitesinden hesabıma giriş yaptım ve gerçekten de 3 milyon dolar kazandığımı fark ettim."

    Michigan Lottery’den yapılan açıklamada ise Spears’ın kazandığı parayla erken emekli olacağını ve ailesi için harcayacağı ifade edildi.

    ABD de spam mailinden piyango çıktı #1


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