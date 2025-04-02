ABD'de Tesla'yı boykot edenlere tutuklama kararı

Haber Merkezi

Elon Musk, Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte kabinede önemli bir rol üstlendi ve aldığı kararlarla hem siyasetçiler hem de Amerikalılar tarafından sert şekilde eleştirildi.

Özellikle medya kuruluşlarına yönelik olumsuz adımların önünü açan Musk, Demokrat Partililerin tepkisini çekti.

TESLA BOYKOTU ŞİDDET EYLEMLERİNE DÖNÜŞTÜ

Bunun sonucunda, Demokratlar öncülüğünde Tesla’ya karşı bir boykot kampanyası başlatıldı.

Ancak bu protestolar kısa sürede radikal grupların şiddet eylemlerine dönüştü.

ABD genelinde Tesla bayileri taşlanmaya, araçlar kundaklanmaya başladı.

SALDIRILAR DÜNYAYA YAYILDI

ABD’de başlayan bu şiddet dalgası, giderek büyüyen suikast ve kundaklama girişimleri ile dünyaya yayılmaya başladı.

Son olarak İtalya’nın başkenti Roma’da Tesla bayisine yönelik şüpheli bir yangın, bu gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

"ADALET GELİYOR"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Colorado eyaletinde bir Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan Fredrick hakkında istenen cezayı açıkladığı paylaşımına, "Adalet geliyor" başlığını attı.

Fredrick aleyhine "20 yıl hapis cezası istiyoruz." ifadesini kullanan Bondi, tüm bu olayların kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle "pazarlık yapılmayacağını" kaydetti.

TESLA BOYKOT VE SALDIRILARINA KATILANLAR TUTUKLANACAK

Tesla'ya yönelik boykot ve saldırıların bir terör suçu olduğunu belirten Bondi, "Açıkça belirttim: Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız." ifadesine yer verdi.

ABD basınında, Bakan Bondi'nin söz konusu uyarıları, ülkede ilerleyen dönemde Tesla bayilerine yönelik protestolara katılmayı planlayanlara yönelik "tehdit" olarak nitelendirildi.