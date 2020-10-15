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    ABD'de tren çarpması sonucu ikiye bölünen tır alev aldı

    Tren, çarptığı tırın bir bölümünü önüne katarak ilerledi. Sürüklenme sonucu yangın çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 09:58
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    ABD'de tren çarpması sonucu ikiye bölünen tır alev aldı

    ABD'nin Indiana eyaletinde tren, raylarda kaza yapan bir tıra çarptı.

    Kaza, Pendleton bölgesinde meydana geldi. Hızla gelen tren, çarptığı tırın ön bölümünü önüne katarak sürüklemeye başladı.

    SÜRÜKLENEN TIR YANDI

    Trenin çarpmasıyla olay yerindekiler büyük korku yaşadı. Sürüklenen tır, bir süre sonra alev aldı.

    Bir görgü tanığı, tırın raylardan indirilmeye çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını söyledi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Pendleton Yangın Departmanı, tren ve tırın alev aldığını, ekibin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü bildirdi. Olayda kimse yaralanmadı.

    Korku dolu anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

    Amerika'da tren çarpması sonucu ikiye bölünen tır alev aldı ViDEO

    ABD de tren çarpması sonucu ikiye bölünen tır alev aldı #1

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