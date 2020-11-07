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    ABD'de Trump destekçilerinin gösterisine silahlı saldırı

    Florida'da düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Philadelphia'dan ise iki ayrı bomba ihbarı haberi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 09:25
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    ABD'de Trump destekçilerinin gösterisine silahlı saldırı

    ABD'de 59. başkanlık seçiminin ardından oy sayımı sürerken, Demokrat Joe Biden taraftarları oyların tamamının sayılmasını istiyor.

    Cumhuriyetçi Donald Trump yanlıları ise sayımlarda hile yapıldığını savunuyor.

    Gergin anların yaşandığı Florida'da Trump destekçilerinin düzenlediği gösteride iki kişi vuruldu.

    TRUMP DESTEKÇİLERİNE ATEŞ AÇILDI

    WSVN 7 News, eyaletin Fort Lauderdale kentindeki bir miting sırasında hareket halindeki bir araçtan göstericilere ateş açıldığını bildirdi.

    Şüphelinin, aracını kalabalığın içine sürerek ateş açtığı, olayda iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

    PHILADELPHIA'DA İKİ AYRI BOMBA İHBARI

    Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'da ise Biden ve Trump taraftarlarının toplandığı oy sayım merkezine yakın alanda iki ayrı bomba ihbarı yapıldı.

    Alanı tahliye eden polisin, patlayıcı maddeye rastlamadığı belirtildi.

    Trump destekçileri ağır silahlarla sokaklarda ViDEO

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