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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisine silahlı saldırı

ABD'de Trump destekçilerinin gösterisine silahlı saldırı

Florida'da düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Philadelphia'dan ise iki ayrı bomba ihbarı haberi geldi.