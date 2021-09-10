ABD’de Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı şahıs, suçlamaları kabul etti

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinin Beverly Hills bölgesinde, İstanbul Cafe adlı işletmeye saldırı düzenleyen Ermeni asıllı saldırganlardan William Stepyan, suçlamaları kabul etti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinin Beverly Hills bölgesinde bulunan ‘İstanbul Cafe’ adlı restorana gelen 6-8 kişilik grup, 4 Kasım 2020'de 20.30 sıralarında restoranda bulunanlara saldırarak etrafa zarar vermişti.

20-30 yaşlarında olduğu belirlenen saldırganların, restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Ayrıca, restoranda bulunan mobilyalara ve bilgisayara da zarar verildiği anlarda yer almıştı.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfrettiklerini aktarmıştı.

‘TÜRKLERİ AVLAMA’ PLANI

23 yaşındaki William Stepanyan (23) ve Harutyun Harry Chalikyan (23) saldırıyı azmettirme ve gerçekleştirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İddianamede Stepanyan’ın 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda ‘Türkleri avlamayı’ planladığını belirtiği ve aynı gün Chalikyan ile buluştuğu ifade edilmişti.

“SİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİK”

Ayrıca, restoranı basan sanıklardan birinin, "Sizi öldürmeye geldik, sizi öldüreceğiz." şeklinde tehditte bulunduğunun belirtildiği iddianamede, saldırıda birkaç kişinin yaralandığı ve iki sanığın restoranda 20 bin dolarlık hasara neden olduğu, restoranın geçici olarak kapandığı ve binlerce dolar gelir kaybı bulunduğu kaydedilmişti.

KOMPLO VE NEFRET SUÇU SUÇLAMALARINI KABUL ETTİ

ABD Adalet Bakanlığı, saldırıya ilişkin yargılanan Ermeni asıllı Amerikan William Stepanyan'ın, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“23 yaşındaki William Stepanyan, pazartesi günü ABD Bölge Mahkemesi’nde sunulan bir savunma anlaşmasına göre, komplo ve nefret suçu suçlamalarını kabul etti. Önümüzdeki haftalarda ağır ceza duruşmasında suçunu kabul etmek üzere savunma yapması bekleniyor.”

Açıklamada Stepanyan’ın, iki ağır suça karşı savunmasını yaptıktan sonra, federal hapishanede azami 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Harutyun Harry Chalikyan'ın da aynı davada 26 Ekim'de yargılanacağı ancak hakkındaki bir komplo ve beş nefret suçu suçlamasını reddettiği ifade edildi.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Gözaltında olan 23 yaşındaki William Stepanyan ve 27 Nisan sabahı yakalanan 23 yaşındaki Chalikyan'la ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklara 6 suçlama yönetilmişti.

Sanıklar hakkında 5 nefret suçundan 10 yıl, planlı suç işlemekten ise 5 yıl olmak üzere on beşer yıl hapis cezası isteniyor.