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    ABD'de uçak düştü

    6 kişiyi taşıyan gezi uçağı, Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde düştü. Uçakta bulunanların tamamı yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.08.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 09:37
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    ABD'de uçak düştü

    ABD'nin Alaska eyaletinde uçak kazası yaşandı.

    ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü kaydedildi.

    6 KİŞİ ÖLDÜ

    Sahil Güvenlik ekiplerinin kazanın ardından helikopterle bölgeye ulaştığı kaydedildi.

    Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Askerler ve gönüllü bir ekip, bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek.

    KAZA ARAŞTIRILACAK

    Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.

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