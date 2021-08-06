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ABD'de uçak düştü
6 kişiyi taşıyan gezi uçağı, Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde düştü. Uçakta bulunanların tamamı yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 06.08.2021 - 09:34
- Güncelleme : 06.08.2021 - 09:37
ABD'nin Alaska eyaletinde uçak kazası yaşandı.
ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü kaydedildi.
6 KİŞİ ÖLDÜ
Sahil Güvenlik ekiplerinin kazanın ardından helikopterle bölgeye ulaştığı kaydedildi.
Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Askerler ve gönüllü bir ekip, bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek.
KAZA ARAŞTIRILACAK
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.