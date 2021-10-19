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    ABD’de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı gençlerde yüzde 93 etkili

    ABD'de Pfizer-BioNTech'in koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-18 yaş grubunda yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 22:10
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 22:46
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    ABD’de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı gençlerde yüzde 93 etkili

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

    GENÇLERDE YÜZDE 93 ETKİLİ

    Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.

    19 ÇOCUK HASTANESİNİN HASTALARI İNCELENDİ

    Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Kovid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.

    ABD’de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı gençlerde yüzde 93 etkili #1

    GENÇ NÜFUSUN AŞILANMASI, VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI YAVAŞLATACAK

    CDC, ABD’de 5-11 yaş arasında Kovid-19 aşılamasına hazırlanıldığı dönemde yayınlanan bu araştırmanın, genç nüfusun aşılanmasının virüsün ülkede yayılma hızını yavaşlatacağını ve çocukları nadir de olsa şiddetli hastalıktan koruyacağını gösterdiğini vurguladı.

    Kurum, araştırma sonucunun, Kovid-19 aşılarının gençler üzerindeki etkisi konusunda bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunu belirtti.

    ABD’de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı gençlerde yüzde 93 etkili #2

    ABD'DE 12-15 YAŞ ARASI GRUBUN YÜZDE 46'SI, 16-17 YAŞ ARASI GRUBUN YÜZDE 54'Ü AŞILI

    CDC verilerine göre ülkede 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46’sı, 16-17 yaş grubununsa yüzde 54’ü aşılarını tamamladı.

    ABD’de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı gençlerde yüzde 93 etkili #3

     

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