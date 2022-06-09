ABD'de yarı otomatik silah satın alma yaşının 21'e çıkarılması onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, daha önce 18 olan yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı kabul etti.

ABD'de son dönemde Buffalo ve Uvalde'de yaşanan silahlı saldırıların ardından başlayan "silah reformu" çağrıları kapsamında Kongre adım attı.

Yarı otomatik silah satın alma yaşı 21'e çıkarılmasına onay

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısını onayladı.

Demokratların neredeyse tamamının, Cumhuriyetçilerin ise bir kısmının desteğini alan tasarı, 199 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyu ile kabul edildi.

Biden çağrı yapmıştı

AA'nın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması, bu yapılamıyorsa da satın alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı.