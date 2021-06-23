ABD'nin başkenti Washington'da yaya geçidinin çökmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington'ın kuzeydoğusunda bir otobanın üzerinde bulunan yaya geçidi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

6 KİŞİ YARALANDI

Washington itfaiyesi, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını, 2 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.

2 ARAÇ KÖPRÜNÜN ALTINDA KALDI

Açıklamada yaralananların yaya olduğu, çöken köprünün altında kalan 2 araçta bulunanların yara almadığı ifade edildi.

ABD'de yaya geçidi çöktü: 6 yaralı VİDEO