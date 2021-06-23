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    ABD'de yaya geçidi çöktü: 6 yaralı

    ABD'nin başkenti Washington'da yaya geçidinin çökmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
    • AA
    • 23.06.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 22:39
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    ABD'de yaya geçidi çöktü: 6 yaralı

    ABD'nin başkenti Washington'ın kuzeydoğusunda bir otobanın üzerinde bulunan yaya geçidi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Washington itfaiyesi, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını, 2 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.

    2 ARAÇ KÖPRÜNÜN ALTINDA KALDI

    Açıklamada yaralananların yaya olduğu, çöken köprünün altında kalan 2 araçta bulunanların yara almadığı ifade edildi.

    ABD'de yaya geçidi çöktü: 6 yaralı VİDEO

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