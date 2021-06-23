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- ABD'de yaya geçidi çöktü: 6 yaralı
ABD'de yaya geçidi çöktü: 6 yaralı
ABD'nin başkenti Washington'da yaya geçidinin çökmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
- 23.06.2021 - 22:24
- Güncelleme : 23.06.2021 - 22:39
ABD'nin başkenti Washington'ın kuzeydoğusunda bir otobanın üzerinde bulunan yaya geçidi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
6 KİŞİ YARALANDI
Washington itfaiyesi, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını, 2 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.
2 ARAÇ KÖPRÜNÜN ALTINDA KALDI
Açıklamada yaralananların yaya olduğu, çöken köprünün altında kalan 2 araçta bulunanların yara almadığı ifade edildi.