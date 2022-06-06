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    ABD’de yine silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

    Tennessee eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Polis, saldırının nedenini henüz bulamadı.
    • 06.06.2022 - 08:55
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    ABD’de yine silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

    ABD’de silahlar susmuyor…

    Tennessee eyaletindeki Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibinin gelmesinin ardından yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    Saldırının nedeni bilinmiyor

    Chattanooga Polis Şefi Celeste Murphy yaptığı açıklamada, 2 kişinin vurularak, 1 kişinin ise kaçan bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, “Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Ancak olayın kimler tarafından niçin gerçekleştirildiğini belirlemeye çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Önceki gece de kanlı bitti

    ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde önceki gece de bir caddede silahlı saldırı düzenlenmiş, polis 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

    ABD’de yine silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı #1


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