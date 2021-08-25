ABD'de yoğun bakım üniteleri yeniden doldu

ABD'dekoronavirüs vakalarında yeni bir dalga yaşanırken, ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı ortalama yüzde 77’ye yükseldi.

Sigorta analiz şirketi QuoteWizard’ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) verilerini analiz ederek yayımladığı rapor, geçen hafta ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 77'sinin kullanıldığını ortaya koydu.

YER AÇMAK İÇİN, HASTANELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR

Arkansas ve Alabama yetkilileri, hafta başında yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolduğunu açıklarken, Kentucky Valisi Andy Beshear eyalette yoğun bakım hastalarına yer açmak için hastanelerde yer değişiklikleri yapıldığını duyurdu.

FLORİDA'DA YOĞUNLUK YÜZDE 94'E YÜKSELDİ

Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 94'ünün kullanıldığı Florida’da 50 hastane sağlık çalışanı sayılarının yetersiz olduğunu bildirirken, 60 hastanenin daha hafta sonundan itibaren sağlık çalışanı sayılarının yeterli olmayacağını öngördüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE AŞILI HASTALARA ÖNCELİK VERİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Forbes dergisi, geçen hafta Texas'ın kuzeyindeki hastanelerin kapasite yetersizliği nedeniyle aşılı hastalara öncelik vermeye başlayacağını haber yapmıştı.

KORONAVİRÜSÜN EN YAYGIN GÖRÜLDÜĞÜ 5 EYALET

QuoteWizard, yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 90'ından fazlasını kullanan ABD’nin güneyindeki beş eyaletin (Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Texas), aynı zamanda Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü bölgeler olduğunun altını çizdi.

Raporda, yoğun bakım ünitesi yetersizliğinin bir kapasite değil, talep probleminden kaynaklandığı vurgulandı.