ABD'de yüzden fazla araç zincirleme kaza yaptı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Grand Rapids şehrinin güneydoğusunda büyük bir trafik kazası meydana geldi.

KAZAYA 100 ARAÇ KARIŞTI

Otoritelerden yapılan açıklamaya göre, kazaya yaklaşık 100 aracın karıştığı tahmin ediliyor.

Olay yerinin drone görüntülerinde, zincirleme kazanın bir bölümünde en az altı tırın yer aldığı görüldü.

30 İLA 40 TIR

Michigan Eyalet Polisi, kazada 30 ila 40 tırın bulunduğunu belirtti.

Yoğun kar yağışı sebebiyle meydana geldiği raporlanan kaza sırasında görüş mesafesinin yaklaşık 400 metreye kadar düştüğü ve rüzgarın saatte 40 ila 64 kilometre hızla estiği bildirildi.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLER OLDU

Şeriflikten yapılan açıklamaya göre, bazı sürücüler olay yerinde mahsur kaldı ve kurtarılana kadar araçlarının içinde beklemeleri yönünde talimat verildi.

FOX Hava Tahmin Merkezi, Pazartesi sabahı ilk kaza anında I-196 otoyolu boyunca kar yağdığını raporladı.

POLİS SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Michigan Eyalet Polisi sürücülere hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıda bulundu ve yol koşullarını tehlikeli olarak nitelendirdi.

Eyalet Polisi X platformunda, "Şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışı tehlikeli seyahat koşulları yaratıyor. Yeteneklerinizin ötesinde araç kullanmak ciddi kaza riskini artırıyor." paylaşımında bulundu.