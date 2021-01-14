Trump taraftarınca 6 Ocak'ta ABD'deki Kongre binasına yapılan baskında bir Amerikalı, uyuşturucu kullandığı videoyu sosyal medyada yayınlamasının ardından yakalandı.

6 Ocak Çarşamba günü Capitol Hill binasına Amerikalı Trump taraftarları tarafından baskın yapılmıştı.

Camları kırarak ve polisleri aşarak zorla içeri girmek için harekete geçen isyancılar, Kongre binasına girmişti.

Kongre binasına yapılan baskın sırasında, Trump taraftarlarının içeriden yayınladığı görüntüler çok ses getirmişti.

KONGRE BİNASINDA UYUŞTURUCU İÇTİ

Ses getiren videolardan biri de Kongre binasında bir isyancının uyuşturucu madde kullanması oldu.

Kongre binasına zarar verenlerin tutuklanmasında en önemli rolü, cep telefonlarıyla kaydedilen video ve fotoğraflar oynadı.

ABD'deki kongre baskınında uyuşturucu içen Amerikalı tutuklandı VİDEO



TUTUKLANDI

Carlos Bevilacqua isimli bir Trump taraftarı, uyuşturucu kullandığı videoyu sosyal medyada yayınlamasının ardından polis tarafından tutuklandı.