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- ABD'deki Kongre baskınında uyuşturucu içen Amerikalı tutuklandı
ABD'deki Kongre baskınında uyuşturucu içen Amerikalı tutuklandı
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 12:18
- Güncelleme : 14.01.2021 - 12:21
6 Ocak Çarşamba günü Capitol Hill binasına Amerikalı Trump taraftarları tarafından baskın yapılmıştı.
Camları kırarak ve polisleri aşarak zorla içeri girmek için harekete geçen isyancılar, Kongre binasına girmişti.
Kongre binasına yapılan baskın sırasında, Trump taraftarlarının içeriden yayınladığı görüntüler çok ses getirmişti.
KONGRE BİNASINDA UYUŞTURUCU İÇTİ
Ses getiren videolardan biri de Kongre binasında bir isyancının uyuşturucu madde kullanması oldu.
Kongre binasına zarar verenlerin tutuklanmasında en önemli rolü, cep telefonlarıyla kaydedilen video ve fotoğraflar oynadı.
ABD'deki kongre baskınında uyuşturucu içen Amerikalı tutuklandı VİDEO
TUTUKLANDI
Carlos Bevilacqua isimli bir Trump taraftarı, uyuşturucu kullandığı videoyu sosyal medyada yayınlamasının ardından polis tarafından tutuklandı.