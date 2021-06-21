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    ABD'den eski trans askerlere yönelik yeni uygulama

    ABD'den eski trans askerlere yönelik yeni uygulama

    ABD, orduda görev almış eski trans askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılamaya hazırlanıyor.
    • AA
    • 21.06.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 21:50
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    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, LGBT'liler için destek adımları atmaya devam ediyor.

    Son olarak Gazi İşleri Bakanı Denis McDonough, bakanlığın trans eski askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılamaya hazırlandıklarını açıkladı.

    ABD'DE LGBT'LİLERE YENİ BİR HAK DAHA

    Florida'da düzenlenen LGBT ayı etkinliğinde konuşan McDonough, değişikliğin zaman alacağını da sözlerine ekledi.

    McDonough açıklamasında, "Bu süreç, bakanlığın düzenlemelerinin değiştirilmesini ve trans emekli askerlerin adil muamele görmesini ve güvenliğini sağlayacak politikaların hazırlanmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

    ABD den eski trans askerlere yönelik yeni uygulama #1

    "UZUN ZAMANDIR HAK ETTİLER"

    Konuşmasına devam eden Gazi İşleri Bakanı McDonough, trans emekli askerlerin bunu "uzun zamandır hak ettiğini" söyledi.

    Öte yandan bakanlık, bu haktan yaklaşık 4 bin eski askerin yararlanacağını düşünüyor.

    ABD den eski trans askerlere yönelik yeni uygulama #2

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