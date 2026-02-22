ABD’den İran’a 48 saat mesajı: Cenevre’de yeni nükleer tur kapıda

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Washington yönetiminin cuma günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yeni bir tur için masaya oturabileceğini aktardı.

Axios’a konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD’li yetkili, “Eğer İran bir taslak teklif sunarsa, ABD nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre’de buluşmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya geçmeden önce geçici bir mutabakat ihtimalini de değerlendirebileceğini doğruladı.

"SON ŞANS" VURGUSU

Haberde, mevcut diplomatik girişimin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik daha sert adımlar atmadan önce tanıyabileceği “son şans” olarak değerlendirildiği belirtildi.

ABD’li yetkililer, olası bir büyük askeri operasyon öncesi diplomatik kapının tamamen kapanmadığı mesajını veriyor.

MÜZAKERELER NEREDE KALMIŞTI?

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından kesintiye uğramıştı.

Süreç, 6 Şubat’ta Umman’da yeniden başlatılmıştı.