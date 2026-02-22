Japonya'da 500 yılı aşkın, çıplaklar festivali geleneği

Okayma şehrinde her yıl Şubat ayının üçüncü Cumartesi düzenlen Hadaka Matsuri (Çıplak Festivali), bu yıl da düzenlendi.

FESTİVALE 10 BİNE YAKIN KIYAFETSİZ ERKEK KATILDI

Festival görüntüleri medyada hızla yayıldı.

Yaygın olarak Hadaka Matsuri olarak bilinen Saidaiji Eyo Festivali’nde yaklaşık 10 bin peştamal giyen, neredeyse çıplak erkek bulunuyor.

ÇUBUKLARI KAPMAK İÇİN SAVAŞTILAR

Festivale katılan erkekler, iyi şans getirdiğine inanılan ve 'shingin' adı verilen kutsal çubukları kapmak için birbirleriyle mücadele etti.

Festival esnasında sopaları kapmak için savaşan şahıslardan 3'ü baygın olmak üzere 6 kişi yaralandı.

SOSYAL MEDYADA KULLANICILARINDAN TEPKİ YAĞDI

Gelenek, her sene olduğu gibi bu yıl da alışılmadık manzaralara sahne oldu.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntüler, izleyenleri bir kez daha şoke etti.