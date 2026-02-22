Grönland’dan Trump’ın hastane gemisi planına ret: Ücretsiz sağlık sistemimiz var

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle ABD topraklarına katmak istediğini dile getirdiği Grönland’a yönelik son hamlesini değerlendirdi.

ABD’nin bir hastane gemisi göndermek istediğini not ettiklerini belirten Nielsen, “Ancak biz Trump’ın göndereceğini söylediği gemiyi istemiyoruz. Bizim ücretsiz bir sağlık sistemimiz var. Bu bilinçli bir tercih ve toplumun temel bir parçası” ifadelerini kullandı.

ABD’de sağlık sisteminin ücretli olduğuna dikkat çeken Nielsen, Washington yönetimine doğrudan mesaj vererek, “İşbirliği ve diyaloğa her zaman açığız. Özellikle de ABD ile. Sosyal medyada rastgele paylaşımlar yapmak yerine bizimle konuşun” dedi.

DANİMARKA'DAN DESTEK

Troels Lund Poulsen da Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Grönland’ın özel bir sağlık girişimine ihtiyaç duymadığını ve vatandaşların gerekli sağlık hizmetlerini aldığını belirtti.

Bilindiği üzere Grönland, dış politika ve savunma konularında Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge konumunda bulunuyor.

TRUMP: GEMİ YOLDA

Trump ise bugün yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland’a gitmek üzere “yolda olduğunu” ifade etti. Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Trump, “Harika bir hastane gemisini Grönland’a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz” dedi.

Daha önce de Trump’ın Ada’yı ABD’ye katma yönündeki açıklamaları Grönland kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, ada sakinleri Danimarka’ya bağlı sosyal yardım sistemi kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti almaktan memnun olduklarını dile getirmişti.