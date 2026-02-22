Venezuela'da af yasası kapsamında 1.557 siyasi tutuklu için tahliye başvurusu yapıldı

20 Şubat'ta Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edildi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, konuyla ilgili açıklamasında, düzenlemenin 20 Şubat'ta yasalaşmasından bu yana bin152 yeni başvuru alındığını kaydetti.

Bu gelişme, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırı sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen son politika değişikliği olarak değerlendiriliyor.

ÜLKENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Maduro'nun yakalanmasından sonraki günlerde, Venezuela Başkanı Delcy Rodriguez hükümeti önemli sayıda mahkumun serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Venezuela'nın başkenti Karacas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "Uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

BİN 557 BAŞVURU DERHAL İŞLEME ALINDI

Toplamda bin 557 başvurunun 'derhal' işleme alındığını aktaran Rodriguez, yasadan yararlanan yüzlerce kişinin tahliyesinin halihazırda başladığını ifade etti.

Rodriguez, imza şartı veya ev hapsi gibi alternatif düzenlemeler altında bulunan 11 binden fazla kişinin durumunun da komite tarafından incelendiğini kaydetti.

AF YASASININ BİRÇOK KİŞİYE FAYDA SAĞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzun süredir Venezuela'daki muhaliflerin talebi olan bu gelişmenin, siyasiler, gazeteciler ve avukatlar dahil ülkede siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan pek çok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, ağır insan hakları ihlalleri veya askeri isyan suçlarından hüküm giymiş kişileri kapsamayan yasa, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "genel ve tam af" sağlamayı amaçlıyor.

Bunlar arasında, 2024 başkanlık seçimlerinde "Siyasi nedenlerle işlenen şiddet eylemleri" de yer alıyor.