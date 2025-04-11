ABD'den İran'a: Trump'ın taleplerini kabul etmezseniz bedeli ağır olur

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yarın gerçekleşmesi beklenen doğrudan temaslar öncesi düzenlediği basın brifinginde, ABD’nin İran’a yönelik tutumuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Leavitt, yarınki görüşmelerin kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Başkan Trump, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmaması gerektiği yönündeki kararlılığını defalarca dile getirdi. Bu hedefe ulaşmanın en etkili yolunun doğrudan diyalog ve diplomasi olduğuna yürekten inanıyor” ifadelerini kullandı.

"İRAN TALEPLERİ KABUL ETMEZSE, BEDELİ AĞIR OLUR"

Diplomatik çabaların sonuçsuz kalması durumunda farklı yolların da gündeme gelebileceğine dikkat çeken Leavitt, “Başkan, İran yönetimine ve ulusal güvenlik ekibine açıkça şu mesajı verdi: Ya taleplerimizi kabul edersiniz ya da bunun ağır sonuçlarına katlanırsınız” dedi.

NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLEN İRAN'I UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ülkesini tek taraflı olarak çektiği nükleer anlaşmanın ardından, geçtiğimiz ay İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bir mektup göndererek doğrudan nükleer müzakerelere başlanması çağrısında bulunmuştu.

Ancak tehdit içeren ifadeler barındıran bu mektuba, İran cephesinden net bir yanıt geldi. Tahran yönetimi, Umman üzerinden ilettiği mesajda, baskı ve tehdit altında doğrudan masaya oturmayacaklarını, sadece dolaylı temaslara açık olduklarını bildirdi.

Başkan Trump ise, 7 Nisan’da Beyaz Saray’da, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlardan tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, 12 Nisan’da ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin başlayacağını duyurmuştu. O açıklamasında, “Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa, İran çok büyük bir riskle karşı karşıya kalacaktır” ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aynı gün yaptığı açıklamada, 12 Nisan'da planlanan görüşmelerin doğrudan değil, Umman'da dolaylı şekilde yapılacağını belirtmişti.